Kiev (Ucraina), 13 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato che “non è ancora possibile” trarre conclusioni al 100% sul tipo di sostanza utilizzata a Mariupol. “Considerimo con grande attenzione le segnalazioni di ieri sull’uso di una sostanza velenosa a Mariupol contro i difensori della città”, ha detto nel suo discorso alla nazione. “Non è ancora possibile trarre conclusioni al cento per cento su che tipo di sostanza fosse. Ovviamente è impossibile condurre un’indagine completa e un’analisi completa nella città assediata. Tuttavia – ha sottolineato – date le ripetute minacce dei propagandisti russi di usare armi chimiche contro i difensori di Mariupol e l’uso ripetuto da parte dell’esercito russo di munizioni al fosforo in Ucraina, ad esempio, il mondo deve rispondere ora. Rispondere preventivamente. Perché dopo l’uso delle armi di distruzione di massa, qualsiasi risposta non cambierà nulla. E sembrerà solo un’umiliazione per il mondo democratico”, ha aggiunto Zelensky.

