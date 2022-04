Roma, 13 apr. (LaPresse) – “L’obiettivo della Russia è che l’Ucraina non esista più. Siamo una nazione che non può essere battuta e quindi dobbiamo essere abbattuti. Se il mondo non interviene la Russia non si fermerà. La risposta deve essere immediata”. Lo ha detto la vicepremier dell’Ucraina, Olga Stefanishyna, in un collegamento video con il Senato.

