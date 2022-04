Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Comprendo le intenzioni di Papa Francesco nel voler affidare a due famiglie, una ucraina e una russa, una stazione della Via Crucis. Ma credo non sia ancora il momento opportuno: qui c’è una nazione invasa che sta soffrendo, che sta lanciando un grido fortissimo come quello di Gesù Cristo sulla croce. Questa è la Via Crucis dell’Ucraina. Non della Russia”. Lo dice a LaPresse il vescovo Dionisio Lachovicz, Esarca Apostolico per fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.

