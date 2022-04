Torino, 13 apr. (LaPresse) – Il no da parte dell’Ucraina a un viaggio a Kiev da parte del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha causato “irritazione” nel governo federale. Il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato il cancelliere, ma Olaf Scholz per il momento non ha in programma un viaggio a Kiev. Lo ha detto Scholz all’emittente Rbb24, definendo “irritante” il fatto che il presidente federale Frank-Walter Steinmeier non sia stato ricevuto a Kiev e precisando che sente spesso Zelensky, “quasi non c’è un capo di stato o di governo che abbia contatti così intensi con me”..

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata