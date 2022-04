Torino, 13 apr. (LaPresse) – “L’Ucraina è una scena del crimine. Siamo qui perché abbiamo fondati motivi per ritenere che siano stati commessi reati soggetti alla giurisdizione della Corte penale internazionale. Dobbiamo perforare la nebbia della guerra per arrivare alla verità”. Così il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, in visita a Bucha, su Twitter.

