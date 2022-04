Kiev (Ucraina), 13 apr. (LaPresse) – Il presidente polacco Andrzej Duda, in visita a Kiev, ha definito “terrorismo” la guerra in Ucraina. Arrivato nella capitale ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelenskiy insieme ai tre leader delle Repubbliche baltiche, Duda ha dichiarato in una conferenza stampa: “Questa non è guerra, questo è terrorismo”. In precedenza aveva visitato la città di Bucha.

