Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Ho parlato con il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede l’arcivescovo Paul Richard Gallagher. Grato a Papa Francesco per le sue preghiere. Ho ribadito l’invito di Zelensky a Sua Santità a visitare l’Ucraina e portare al popolo ucraino un raggio di luce in questi tempi bui”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

