Roma 13 apr. (LaPresse) – “Il presidente Tokayev ha già proposto il Kazakistan come mediatore a tutti e due i presidenti, Putin e Zelensky, e siamo prontissimi ad accogliere i due leader per un incontro nel nostro territorio”, credo che l’incontro “si possa tenere”. Lo ha detto l’ambasciatore del Kazakistan in Italia Yerbolat Sembayev in un briefing con la stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata