Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Dal punto di vista della sicurezza dell’Unione Europea, noi dobbiamo accelerare un processo che è andato troppo a rilento in questi anni e che riguarda la difesa comune europea. Non va visto come un modello alternativo alla Nato, ma complementare. E il lavoro che stiamo facendo come Stati membri, sia dopo i fatti dell’Afghanistan dell’estate scorsa che dopo l’invasione russa in Ucraina, è accelerare sulla costituzione di una vera e propria difesa comune europea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla Cnn.

