Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Da parte dell’Italia non c’è nessun tipo di veto su nuove sanzioni. Siamo attivi sin dal primo giorno di questa guerra per diversificare le nostre fonti energetiche. Io sono stato in Algeria, in Mozambico, in Congo, in Angola, in Qatar e in Azerbaigian: abbiamo costruito nuove partnership energetiche. Con il Presidente del Consiglio Mario Draghi due giorni fa siamo stati in Algeria per firmare un accordo da 9 miliardi di metri cubi in più di gas verso l’Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla Cnn.

