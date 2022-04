Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Ci prepariamo a nuovi pacchetti di sanzioni, diamo massimo mandato alla Commissione Europea per stabilire quali debbano essere i prossimi passi. Una cosa è certa: mentre avviene questo, l’Europa e l’Italia devono implementare i propri programmi di sicurezza energetica, che passano anche per un tetto massimo al prezzo del gas. Noi potremo anche importare più quantità di gas da altri partner, diversificando e affrancandoci dalla dipendenza dal gas russo, ma il prezzo in questo momento è soggetto a dinamiche speculative. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un tetto massimo al prezzo del gas per evitare che a pagare siano principalmente i cittadini europei”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata