Torino, 13 apr. (LaPresse) – La comunità internazionale, incluso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dovrebbe aiutare a ridurre l’escalation del conflitto ucraino e non “aggiungere benzina sul fuoco” speculando sul “genocidio”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, citato da Tass. “E’ necessario porre fine alle ostilità il prima possibile e fermare il conflitto per evitare una grave crisi umanitaria”, ha detto in un briefing, rispondendo alla richiesta di commento di un giornalista sulla dichiarazione di Biden sul “genocidio causato dalle truppe russe”. “Tutti gli sforzi della comunità internazionale dovrebbero mirare alla riduzione dell’escalation, non c’è bisogno di aggiungere benzina sul fuoco”, ha detto Zhao, la questione ucraina dovrebbe essere risolta attraverso sforzi diplomatici. “La cosa più importante ora è che tutte le parti interessate dovrebbero rimanere calme e sobrie”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata