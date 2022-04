Washington (Usa), 13 apr. (LaPresse) – Bucha, Mariuopol e Kramatorsk “sono tutti esempi di violazioni dei diritti umani da parte della Russia”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in merito alle dichiarazioni del presidente Joe Biden, che ha accusato Putin di genocidio. “È il presidente degli Stati Uniti e il leader del mondo libero e gli è permesso di far conoscere le sue opinioni in qualsiasi momento lo desideri”, ha continuato. “Non credo che nessuno sia confuso riguardo le atrocità che stiamo vedendo sul campo”, ha detto. “Putin sta brutalmente prendendo di mira i civili e brutalizzando un paese in questo momento. Quindi il presidente stava parlando di quali sono queste atrocità”, ha aggiunto Psaki.

