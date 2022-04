Washington (Usa), 13 apr. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito la sua valutazione secondo cui la Russia ha commesso un genocidio in Ucraina. “L’ho chiamato genocidio perché è diventato sempre più chiaro che Putin sta cancellando l’idea di essere ucraini”, ha detto ai giornalisti che gli chiedevano delle sue precendenti affermazioni. “E le prove stanno aumentando, è diverso da come era la scorsa settimana, più prove stanno venendo fuori”, ha continuato. “Lasceremo che gli avvocati decidano a livello internazionale come qualificarlo, ma sicuramente a me sembra questo”, ha aggiunto Biden.

