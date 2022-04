Washington (Usa), 13 apr. (LaPresse) – “Ho appena parlato con il presidente Zelenskyy e gli ho detto che la mia amministrazione sta autorizzando ulteriori 800 milioni di dollari in armi, munizioni e altri aiuti alla sicurezza per l’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “L’esercito ucraino ha usato le armi che stiamo fornendo con effetti devastanti”, si legge nella nota della Casa Bianca. “Mentre la Russia si prepara a intensificare il suo attacco nella regione del Donbass, gli Stati Uniti continueranno a fornire all’Ucraina le capacità per difendersi”.

