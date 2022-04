Washington (Usa), 13 apr. (LaPresse) – “Questo nuovo pacchetto di assistenza conterrà molti dei sistemi d’arma altamente efficaci che abbiamo già fornito e nuove capacità adattate al più ampio attacco che ci aspettiamo che la Russia lancerà nell’Ucraina orientale”, ha proseguito Biden. “Queste nuove capacità includono sistemi di artiglieria, colpi di artiglieria e mezzi corazzati per il trasporto di personale. Ho anche approvato il trasferimento di ulteriori elicotteri. Inoltre, continuiamo a facilitare il trasferimento di armi significative dai nostri alleati e partner in tutto il mondo”, ha aggiunto. “La fornitura costante di armi che gli Stati Uniti, i loro alleati e partner hanno fornito all’Ucraina è stata fondamentale per sostenere la sua lotta contro l’invasione russa”, ha proseguito Biden. “Ha contribuito a garantire che Putin abbia fallito nel suo obiettivo di guerra iniziale di conquistare e controllare l’Ucraina. Non possiamo riposare ora. Come ho assicurato al presidente Zelensky, il popolo americano continuerà a stare con il coraggioso popolo ucraino nella sua lotta per la libertà”, ha concluso il presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata