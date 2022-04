Bruxelles, 13 apr. (LaPresse) – La Commissione europea ha erogato la prima rata del piano di ripresa e resilienza italiano, al netto del pre-finanziamento ricevuto lo scorso agosto. “Buone notizie per l’Italia: Al via il primo pagamento di 21 miliardi di euro per l’Italia. Complimenti all’Italia. Next Generation EU è l’opportunità di una generazione”, ha scritto la presidente Ursula von der Leyen su Twitter.

