Roma, 13 apr. (LaPresse) – Nei concorsi per le assunzioni del personale non dirigenziale della Pa dovrà essere sempre svolta almeno una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico, e sempre di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto Pnrr atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. Leprove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze indicate nel bando o il possesso delle attitudini e delle capacità comportamentali richieste dal bando.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata