Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Pnrr, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono conferire incarichi di consulenza anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza” e “le regioni a statuto ordinario impegnate nell’attuazione del medesimo Piano possono,assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”.E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto Pnrr atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri.

