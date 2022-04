Roma, 13 apr. (LaPresse) – Arriva il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici per “migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”. E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto Pnrr atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri.

