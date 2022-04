Roma, 13 apr. (LaPresse) – Arriva la figura del vicepresidente alla Sna, la scuola nazionale della Pubblica amministrazione. E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto Pnrr atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. Inoltre “la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a reclutare, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle attuali facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, 28 unità di personale non dirigenziale” e “con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Previsto anche “dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente – fino a 40 unità -di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro a tempo determinato”.

