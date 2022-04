New York (Usa), 13 apr. (LaPresse) – Frank James, l’uomo ritenuto responsabile della sparatoria nella metropolitana di New York, è stato in passato arrestato diverse volte. Lo ha riferito il capo degli investigatori del dipartimento di polizia di New York, James Essig. “Nel corso di questa indagine, abbiamo sviluppato ulteriori informazioni e prove”, ha detto. “James ci è noto, la sua storia a New York è di nove arresti precedenti, dal 1992 al 1998. Questi includono il possesso di strumenti da furto con scasso quattro volte, atti sessuali criminali, furto di servizi due volte. E’ stato poi arrestato tre volte nel New Jersey. Nel 1991, 1992 e 2007, per violazione di domicilio, furto e condotta disordinata”, ha spiegato. Tuttavia, James non aveva condanne penali, ecco perché è stato in grado di acquistare regolarmente una pistola, ha detto Essig in risposta alla domanda di un giornalista.

