New York (Usa), 13 apr. (LaPresse) – Delle 29 persone ferite in seguito alla sparatoria di questa mattina in una stazione della metropolitana a Brooklyn, nessuna è in pericolo di vita. Lo ha riferito la polizia di New York, citata dalla Cnn. 10 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco, mentre altre sono state ricoverate per inalazione di fumo, schegge o panico.

