New York (Usa), 13 apr. (LaPresse) – La polizia di New York sta cercando il 62enne afroamericano Frank James, definito “persona di interesse” in merito alla sparatoria nella metropolitana di Brooklyn di questa mattina. “Chiunque abbia informazioni su di lui è pregato di contattarci”, l’appello delle autorità. Secondo la polizia James, identificato tramite la carta di credito ritrovata sulla scena, ha noleggiato il furgoncino U-Haul collegato alla sparatoria e ritrovato a Brooklyn. L’uomo ha noleggiato il mezzo a Filadelfia, il giorno prima della sparatoria.

