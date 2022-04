New York (Usa), 13 apr. (LaPresse) – Frank James dovrà affrontare un’accusa federale di terrorismo. Lo ha riferito il procuratore per il distretto orientale di New York, Breon Peace, in conferenza stampa. James rischia una condanna fino all’ergastolo. Peace ha aggiunto che non c’è alcuna indicazione che James abbia legami con organizzazioni terroristiche, internazionali o di altro tipo, e il motivo del suo gesto rimane poco chiaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata