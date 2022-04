Milano, 13 apr. (LaPresse) – Questo pomeriggio, intorno alle 14.30, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, i soccorritori del 118 e la polizia sono intervenuti in un capannone al civico 350 di via Manin. A dare l’allarme sono stati alcuni operai, dopo che un elettricista che stava lavorando su una scala è caduto a terra. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata