Genova, 13 apr. (LaPresse) – Tragedia sul lavoro a Badalucco, nell’imperiese, dove un uomo di 62 anni è rimasto travolto da un mezzo agricolo da oltre 10 quintali uscito di strada sulla provinciale 54. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, l’uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo che poi si è sbilanciato investendolo. Sul posto i soccorsi sanitari e anche l’elicottero ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

