Roma, 13 apr. (LaPresse) – “In questo momento abbiamo bisogno di europeismo e non di sovranismo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato a ‘Radio anch’io’, riguardo alle presidenziali francesi. “Oggi possiamo scegliere tra due strade, quella del sovranismo che ci isola, e quindi non avremo diritto di chiedere all’Ue il tetto al prezzo del gas o un recovery fund di guerra, e poi c’è l’europeismo che ci consente di non far deflagrare le nostre strutture internazionali, Ue e Nato e di continuare a rafforzarle “, ha affermato Di Maio.

