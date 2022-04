Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico”. E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto Pnrr atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri.

