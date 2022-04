Roma, 13 apr. (LaPresse) – Arriva un comitato tecnico scientifico “per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria”. E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto Pnrr atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. Il Cts,istituito con decreto del ministro della giustizia, è “presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati”.

