Milano, 13 apr. (LaPresse) – “Raccomandiamo da subito il secondo booster” per le categorie indicate. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento con Rcs Academy in collaborazione con il Corriere della Sera sul tema della riorganizzazione della Sanit√† a due anni dall’inizio della pandemia, parlando della quarta dose del vaccini anti-Covid la cui somministrazione parte da oggi in diverse Regioni.

