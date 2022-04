Milano, 13 apr. (LaPresse) – “Una cosa veramente agghiacciante e che non doveva succedere, che ha sconvolto tutti i suoi compagni. Ha perso la vita un giovane eccezionale. Lo ricordiamo tutti ogni anno”. Lo ha detto a LaPresse Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno, ricordando i 10 anni dalla morte di Piermario Morosini. Il 25enne centrocampista amaranto il 14 aprile 2012 si accasciò improvvisamente al suolo, colto da malore, durante la partita valevole per la 35/a giornata del campionato di Serie B allo stadio Adriatico contro il Pescara. “Noi eravamo felici perchè era arrivato a gennaio dall’Udinese, era una grande persona e un grande giocatore, è giusto ricordarlo non solo a Livorno ma in tutta Italia. A volte ci si dimentica troppo presto delle persone”, ha aggiunto l’ex patron amaranto. Nel ricordare ancora quel giorno, Spinelli ha ribadito: “Le visite mediche erano state fatte correttamente, sia a Udine che a Livorno. Nessuno poteva prevedere quello che poi è accaduto. Un episodio visto da tutta l’Italia, in diretta. Fu agghiacciante”.

