Milano, 13 apr. (LaPresse) – “Il malore a Eriksen? Tutti abbiamo pensato a Morosini, sono cose che speriamo non succedano più e che in futuro si riesca a trovare una soluzione per individuare certe patologie”. Lo ha detto a LaPresse Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno, ricordando i 10 anni dalla morte di Piermario Morosini. Il 25enne centrocampista amaranto il 14 aprile 2012 si accasciò improvvisamente al suolo, colto da malore, durante la partita valevole per la 35/a giornata del campionato di Serie B allo stadio Adriatico contro il Pescara. “Sono cose imprevedibili, nonostante tutte le visite mediche che fanno i nostri giocatori a volte ci sono cose nascoste che non riesci a vedere”, ha aggiunto l’ex patron amaranto ricordando casi simili a quello di Morosini, come la tragica scomparsa di Davide Astori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata