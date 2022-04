Milano, 13 apr. (LaPresse) – “E’ stato il giorno più brutto della mia vita, perdere un compagno in quel modo è stata una cosa tragica. E’ stato davvero difficile riprendersi, perchè quando scendi in campo poi la paura c’è sempre”. Lo ha detto a LaPresse Andrea Luci, capitano del Livorno quel tragico 14 aprile del 2012, quando nella partita contro il Pescara allo stadio Adriatico perse la vita Piermario Morosini. “Piermario era un ragazzo incredibile, era sempre al mio fianco non solo a centrocampo ma anche sul pullman. Non è stato facile perdere un ragazzo del genere, che già aveva avuto tanta sfortuna nella vita”, ha aggiunto. “E’ stata dura soprattutto i primi mesi, quell’anno abbiamo rischiato di retrocedere perché mentalmente la squadra non c’era più con la testa. Non è stato facile. Piermario rimarrà nel cuore di tutti, anche se era arrivato pochi mesi prima”, ha concluso Luci che a 37 anni ha deciso di tornare a Livorno nel campionato di Eccellenza per provare a riportare la gloriosa squadra amaranto nel calcio che conta. Sempre con la fascia di capitano al braccio.

