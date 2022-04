Milano, 13 apr. (LaPresse) – Prosegue così il cammino di Helbiz Media nella distribuzione internazionale della Serie BKT, che già annovera accordi con le più famose piattaforme ed emittenti in USA, Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna, America Latina, Indonesia, Israele, Romania, Polonia e ora Brasile. “La Serie BKT è sempre più forte e non conosce confini – ha commentato Mauro Balata, Presidente della Lega B -. Trasmetterla in Brasile ci rende felici del lavoro finora svolto, grazie anche ai nostri partner e, in particolare, ad Helbiz Media che sta portando il Campionato italiano cadetto ai quattro angoli del globo. Così tutti potranno seguire la propria squadra del cuore o le gesta di quei giocatori che hanno lasciato il loro Paese d’origine per rendere ancora più emozionante il calcio italiano”.

