Milano, 13 apr. (LaPresse) – In attesa del ritorno dei quarti di Conference League tra Roma e Bodo Glimt, con i norvegesi vittoriosi per 2-1 in casa all’andata, proseguono gli strascichi della rissa a fine partita tra il tecnico dei norvegesi, Kjetil Knutsen, e Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorossi. Il Bodo ha fatto sapere che l’allenatore non presenzierà alla conferenza stampa pre-partita, in programma alle 10.30. Al suo posto ci saranno Ulrik Saltnes e Marius Hoibraten. “Vogliamo puntare sulla partita – si legge nella nota della società – e sulla sportività per rispetto dei valori del calcio. Ecco perché Ulrik Saltnes e Marius Hoibraten saranno presenti alla conferenza stampa di oggi. Knutsen è stato momentaneamente sospeso dalla Uefa dopo la rissa della scorsa settimana con il preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos”.

