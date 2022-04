Liverpool (Regno Unito), 13 apr. (LaPresse) – Il Liverpool si qualifica per la semifinale di Champions League. I Reds hanno pareggiato ad Anfield 3-3 con il Benfica nel ritorno dei quarti di finale e avanzano in virtù del successo per 3-1 dell’andata. La squadra di Klopp si porta in vantaggio nel primo tempo con Konate’ al 21′, i portoghesi replicano con Goncalo Ramos al 32′. Nel secondo tempo si scatena Firmino (55′ e 65′), il Benfica però reagisce con Yaremchuck (73′) e Nunez (82′). In semifinale la squadra di Klopp affronterà il Villarreal.

