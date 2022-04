Madrid (Spagna), 13 apr. (LaPresse) – Il Manchester City soffre ma approda in semifinale di Champions League. Al Wanda Metropolitano finisce 0-0 la sfida con l’Atletico Madrid, ritorno dei quarti di finale. La squadra di Guardiola avanza in virtù del successo per 1-0 dell’andata. Nel recupero Atletico in dieci per l’espulsione di Felipe. Il City affronterà in semifinale il Real Madrid.

