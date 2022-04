Bolzano, 13 apr. (LaPresse) – Due persone sono morte a seguito di un incidente aereo avvenuto in Alto Adige. Secondo quanto ricostruito, un istruttore e il suo allievo, entrambi tedeschi, erano partiti in aliante dall’Austria per un volo di addestramento. Nel pomeriggio di ieri si sono perse le tracce dell’aliante. Stamattina sono scattate le ricerche, che hanno coinvolto il soccorso alpino e la guardia di finanza. L’aliante è stato ritrovato sul monte Luta, nel comune di Monguelfo-Tesido in val Pusteria. Per i due occupanti però non c’era più nulla da fare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata