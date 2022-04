Roma, 12 apr. (LaPresse) – Da oggi è in vigore la quarta dose per over 80, gli ospiti delle rsa e gli over 60 fragili, per patologie concomitanti. Lo spiega il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, alla conferenza stampa al ministero della Salute sulla prosecuzione della campagna vaccinale.

