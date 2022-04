Bruxelles, 12 apr. (LaPresse) – “Abbiamo anche fatto il punto sullo stato di diritto. Proprio adesso che i valori di libertà delle democrazie liberali vengono negate, come vediamo anche da autocrazie che scelgono la guerra, per l’Europa la carta d’identità dei valori e delle libertà è sempre fondamentale e ogni paese europeo è chiamato a lavorare in questa direzione”. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, al termine del Consiglio Affari generali a Lussemburgo.

