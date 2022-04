Kiev (Ucraina), 12 apr. (LaPresse) – In un’operazione speciale condotta dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina è stato arrestato Viktor Medvedchuk, deputato dell’opposizione filo russa della ‘Piattaforma di opposizione – Per la vita’. Lo ha annunciato sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, postando un’immagine di Medvedchuck ammanettato. Il deputato, che il 27 febbraio era fuggito dagli arresti domiciliari in cui si trovava con l’accusa di tradimento per il sostegno fornito ai separatisti del Donbass, ha stretti rapporti personali con Vladimir Putin. Il presidente russo è il padrino della figlia di Medvedchuk.

