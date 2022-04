Berlino, 12 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, ha rivelato che voleva recarsi a Kiev insieme ad altri leader per mostrare solidarietà, ma “non mi hanno voluto”. Il commento di Steinmeier è arrivato dopo che il quotidiano tedesco Bild, citando un diplomatico ucraino, aveva detto che il presidente tedesco non sarebbe stato il benvenuto a Kiev perché in passato aveva intrattenuto rapporti giudicati “stretti” con la Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata