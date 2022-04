Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Noi non ci isoleremo” ed “è generalmente impossibile isolare qualcuno nel mondo moderno, nel caso di un Paese così enorme come la Russia è impossibile. Quindi lavoreremo con i nostri partner che vorranno interagire”. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una conversazione con gli impiegati del settore spaziale nel cosmodromo di Vostochny, dove si è recato in visita insieme al presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata