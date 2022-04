Milano, 12 apr. (LaPresse) – Ciò che i militari russi “stanno facendo è aiutare le persone” in Donbass, “salvare le persone da una parte, e dall’altra stiamo semplicemente adottando misure per garantire la sicurezza della Russia. Ovviamente non avevamo altra scelta, questa è la decisione giusta”. Così il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una conversazione con gli impiegati dell’industria spaziale nel cosmodromo di Vostochny, in Russia. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.

