Washington (Usa), 12 apr. (LaPresse) – “Siamo a conoscenza di report sui social media che affermano che le forze russe hanno schierato una potenziale arma chimica a Mariupol. Non possiamo confermare in questo momento e continueremo a monitorare da vicino la situazione”. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono, John Kirby. “Queste notizie, se vere, sono profondamente preoccupanti e riflettono le preoccupazioni che abbiamo avuto sul potenziale della Russia di utilizzare una varietà di agenti antisommossa, inclusi gas lacrimogeni miscelati con agenti chimici, in Ucraina”, ha aggiunto.

