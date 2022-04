Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Quello che abbiamo visto con l’invasione dell’Ucraina” è che Vladimir Putin è stato “sconsiderato in un modo che non si sarebbe potuto anticipare 8 o 10 anni fa, ma il pericolo c’è sempre stato”. Così l’ex presidente Usa Barack Obama, intervistato in esclusiva dalla trasmissione Today su Nbc. “Putin è sempre stato spietato contro il suo popolo come pure contro altri”, ha aggiunto Obama.

