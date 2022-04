Torino, 12 apr. (LaPresse) – La commissaria per i diritti umani di Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova, ha affermato che oltre 700.000 civili sono stati deportati dagli oblast di Donetsk e Luhansk in Russia. “Secondo la Federazione Russa, più di 700.000 nostri cittadini sono stati deportati in Russia, secondo le loro stime, più di 130.000 bambini”, ha detto Denisova citata da Unian. Circa 20.000 persone vengono deportate in Russia ogni giorno e gli ucraini si trovano in 35 regioni della Federazione russa.

