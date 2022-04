Bruxelles, 12 apr. (LaPresse) – “Gli idrocarburi sono stati una delle principali fonti di entrate del bilancio statale russo, oltre il 40%, lo scorso anno. Quest’anno si stanno rapidamente trasformando nella principale fonte a causa dell’aumento della domanda e dell’aumento dei prezzi. Se il mondo libero vuole smettere di finanziare la guerra di Putin, il nostro obiettivo deve essere quello di prosciugare queste entrate imponendo un embargo il prima possibile”. Lo ha dichiarato in un’intervista a LaPresse la premier dell’Estonia, Kaja Kallas. “Se non siamo pronti a fermare gli acquisti di idrocarburi tutto in una volta, ho proposto di aprire uno speciale conto a garanzia di terzi per riservare parte del denaro pagato per petrolio e gas russi”, sottolinea Kallas, “ciò diminuirebbe rapidamente le entrate ricevute dal Cremlino. Invierebbe un chiaro segnale a Putin: questa guerra costerà una fortuna alla Russia. Non solo la Russia pagherà per ogni proiettile sparato dal suo esercito, ma pagherà anche per ogni ponte distrutto e ogni casa bombardata in Ucraina. Il Cremlino deve pagare per ciò che distrugge”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata