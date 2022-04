Bruxelles, 12 apr. (LaPresse) – “Ciò che è chiaro è che abbiamo bisogno di una strategia a lungo termine di contenimento intelligente nei confronti della Russia. Non si può tornare al ‘business as usual’ (a fare affari come al solito, ndr) con la Russia di Putin, ma solo al ‘no business at all’ (nessun affare in nessun modo, ndr)”. Lo dichiara la premier dell’Estonia, Kaja Kallas, in un’intervista a LaPresse.

